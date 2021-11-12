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Paris Hilton ile Carter Reum evlendi! "Benim sonsuzluğum başlıyor"

12.11.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce aradığı aşkı bir türlü bulamayan Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi. Üç gün üç gece sürecek düğünün ilk töreni, büyükbabası Barron Hilton'un Bel Air'deki lüks malikanesinde yapıldı.

Düğüne aralarında Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı.

3 GÜN 3 GECE SÜRECEK

Hilton otellerinin varisi, model ve DJ Paris Hilton ile iş insanı Carter Reum evlendi.
40 yaşındaki Hilton, evlenme teklifinden, üst üste düzenlediği bekarlığa veda partilerine kadar evlilik sürecini sosyal medyada paylaşmasının ardından mutlu sona ulaştı.
Düğün, Paris Hilton'un Büyükbabası Barron Hilton'un Bel Air'deki malikanesinde yapılan kutlamayla sınır değil. Kutlamalar üç gün üç gece sürecek.
Dün çok sayıda ünlü ismin katıldığı etkinliğin ardından, bugün Santa Monica İskelesi'nde yapılacak kutlamanın ardından cumartesi günü de bir parti düzenlenecek.
Üç gün üç gecelik düğünün ilk gününde birden fazla kıyafet değiştirdiği öğrenilen Hilton, gelinlikle ilk fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
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