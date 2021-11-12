Paris Hilton ile Carter Reum evlendi! "Benim sonsuzluğum başlıyor"

Düğüne aralarında Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı.

Hilton otellerinin varisi, model ve DJ Paris Hilton ile iş insanı Carter Reum evlendi.

Düğün, Paris Hilton'un Büyükbabası Barron Hilton'un Bel Air'deki malikanesinde yapılan kutlamayla sınır değil. Kutlamalar üç gün üç gece sürecek.