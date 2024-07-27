Paris'te olaylı olimpiyat açılışı! TRT fark eder fark etmez yayını kesti... O görüntüler olay oldu!

Fransa'nın başkenti Paris'te 100 yıl sonra üçüncü kez gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarının açılış töreni, Sen Nehri'nde gerçekleştirildi. Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreni, stat dışında kent merkezinde yapıldı.

Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapmaya başladı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreni, Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği etkinlikler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam etti.

"FARKLILIKLARIMIZLA BİRİZ"

"Farklılıklarımızla biriz" temasının da hakim olduğu açılış töreninde LGBTİ+ görünürlülüğü de vardı. TRT'nin canlı yayınladığı görüntülere LGBTİ+ mesajları da canlı yayında yer aldı.

TRT YAYINI KESTİ

Kendilerini 'Drag Queen' olarak transfer bireyler Miss Martini, Nicky Doll ve Mínima Gesté gibi isimler, meşale taşıdı. Sosyal medyada da bazı izleyicilerin tepkileri sonrası TRT yayını bir süreliğine kesti.