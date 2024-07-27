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Paris'te olaylı olimpiyat açılışı! TRT fark eder fark etmez yayını kesti... O görüntüler olay oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.07.2024 10:09
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni gerçekleştirildi. "Farklılıklarımızla biriz" temasının da hakim olduğu törende LGBTİ+ bireylerinin oldukça göz önünde olması sonrası TRT yayını kesti. İşte detaylar...

Fransa'nın başkenti Paris'te 100 yıl sonra üçüncü kez gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarının açılış töreni, Sen Nehri'nde gerçekleştirildi. Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez bir açılış töreni, stat dışında kent merkezinde yapıldı.

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Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapmaya başladı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

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Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreni, Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği etkinlikler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam etti.

"FARKLILIKLARIMIZLA BİRİZ"

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"Farklılıklarımızla biriz" temasının da hakim olduğu açılış töreninde LGBTİ+ görünürlülüğü de vardı. TRT'nin canlı yayınladığı görüntülere LGBTİ+ mesajları da canlı yayında yer aldı.

TRT YAYINI KESTİ

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Kendilerini 'Drag Queen' olarak transfer bireyler Miss Martini, Nicky Doll ve Mínima Gesté gibi isimler, meşale taşıdı. Sosyal medyada da bazı izleyicilerin tepkileri sonrası TRT yayını bir süreliğine kesti.

İŞTE O ANLAR...
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