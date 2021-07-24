Patrick van Aanholt kimdir, nereli ve hangi mevkide oynuyor? Galatasaray Patrick van Aanholt'ı KAP'a bildirdi!

Transfer gelişmelerine hız veren Galatasaray'ın, daha önce bonservisi elinde olan Patrick Van Aanholt'u transfer ettiği iddia edilmişti. Yeni gelişmelere göre Galatasaray Patrick van Aanholt ile anlaştı ve transferi KAP'a bildirdi. Peki Patrick van Aanholt kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Patrick van Aanholt kimdir?

Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Patrick Van Aanholt'u transfer ettiği iddia edilmişti. Son gelişmelere göre Galatasaray, Patrick van Aanholt'ı KAP'a bildirdi. Haber sonrası Aanholt'un hayatı merak ediliyor.

Patrick van Aanholt, 29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'nın güneyinde buluna s-Hertogenbosch'ta dünyaya gelmiştir. Aanholt, Den Bosch ve PSV altyapılarında forma giymiş ve sonra 2007 senesinde futbolcu fabrikası Chelsea'ye 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur.

Chelsea'de A takım kadrosunda forma şansı bulamamış olan Curaçao asıllı sol bek oyuncusu, sırasıyla Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic ve Vitesse Arnhem'a kiralanmıştır.

2017 senesinde Crystal Palace'a transfer olan Patrick van Aanholt, İngiliz ekibiyle toplamda 132 resmi maça çıkmış ve 14 gol, 4 asistle skora katkıda bulunmuştur.