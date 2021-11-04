YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

04.11.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anıt, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli yılların tesadüf ettiği coğrafi koordinatlarda inşa edildi

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesinde, Cumhuriyet'in ilanı, Mehmet Akif Ersoy'un doğum ve ölüm yılları, İstiklal Marşı'nın kabulü ve 100. yılının coğrafi koordinatlara göre kesiştiği noktaya anıt inşa edildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı kapsamında bir anıt yapmak üzere çalışma başlattıklarını belirtti.

Kutluhan, yerleşke içindeki bir alanın coğrafi koordinatlarındaki son 4 rakamın Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli tarihlere tesadüf ettiğini saptadıklarını belirledi.

Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğünden de bu noktanın tescilini alarak çalışmalara başladıklarını aktaran Prof. Dr. Kutluhan, Mehmet Akif Ersoy'un doğum ve ölüm yılları, İstiklal Marşı'nın kabul yılı ve yüzüncü yılı ile Cumhuriyet'in ilanı ve yüzüncü yıllarının tesadüf ettiği bu noktalarda üç yapıdan oluşan anıtın yapıldığını aktardı.

Kutluhan, Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanan ve 6 ayda tamamlanan esere Mehmet Akif Ersoy Anıtı adının verildiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un doğum ve ölüm yılları olan 1873 ve 1936 rakamlarının yer aldığı koordinatta Mehmet Akif Ersoy Çeşmesi, İstiklal Marşı'nın kabulü ve yüzüncü yılları olan 1921 ve 2021 rakamlarının bulunduğu noktaya İstiklal heykeli yapıldığını kaydeden Kutluhan, Cumhuriyet'in ilanı ve yüzüncü yılları olan 1923 ve 2023 rakamlarının bulunduğu koordinat noktasına ise Dünya şeklinde olan Cumhuriyet noktası inşa edildiğini dile getirdi.

Heykellerin büyük anlamlar taşıdığını aktaran Prof. Dr. Kutluhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet Akif Ersoy Çeşmesi'nden ilim irfan aksın, gençlerimiz İstiklal Marşımız ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ebediyen var olsun. Cumhuriyet noktasındaki dünya, bizim emperyalist bir güç olmadığımızı hiçbir zaman sömürmediğimizi anlatıyor. Bu heykel ile dünyaya kucak açtığımızı anlatıyoruz. Son heykelimiz olan İstiklal heykeli ise geçmişte kurulan Türk devletlerini temsil ediyor. Bu heykelin en büyük özelliği ise gökyüzüne uzanan ve en uzun olan direğin Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmesi."

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

- Anıt, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli yılların tesadüf ettiği coğrafi koordinatlarda inşa edildi

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Mehmet akif Ersoy

Denizli Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:26
Öğle
12:52
İkindi
15:43
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Denizli Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Derya Eczanesi
Merkezefendi
Kaydıhan Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Şule Eczanesi
Merkezefendi
Toker Eczanesi
Merkezefendi
Gamze Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.