Paul Onuachu'dan geceye damga vuran gol! Olağanüstü vuruş, akıllara Zlatan Ibrahimovic'i getirdi! Puskas paylaşımı geldi...

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan ve mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Trabzonspor oldu. Üst üste 2. galibiyetini alan bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 59 ve 85. dakikalarda Paul Onuachu kaydetti.

Performansıyla geceye damgasını vuran Nijeryalı yıldızın 85. dakikada attığı gol, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ceza sahası içinde topla buluşan Enis Destan, içeride bulunan Paul Onuachu'ya ortasını yaptı. 2.01 boyundaki Onuachu, kaleye sırtı dönükken topuğuyla mükemmel bir vuruş gerçekleştirdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Paul Onuachu'nun attığı gol, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Trabzonspor Kulübü'nden Puskas paylaşımı yapılırken, futbolseverlerden de övgü dolu yorumlar geldi.



Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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