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Paulo Fonseca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Paulo Fonseca yeni Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak?

29.06.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler ve sarı lacivertli taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü merakla bekleniyor. Yeni teknik direktöre ilişkin kulüp tarafından yapılmış olan açıklamada anlaşma sağlanmış olmasına rağmen sözleşme konusunda bazı eksiklerin bulunduğu ve bu nedenle kısa süre içerisinde açıklamanın yapılacağı belirtilmişti. Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi. Peki Paulo Fonseca kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün açıklanmasına kısa bir zaman kalmışken futbolseverler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kulüp tarafından yeni teknik direktör ile anlaşmanın sağlandığı ancak sözleşme konusunda bazı eksikler nedeniyle kısa süre içerisinde açıklamanın yapılacağı belirtilmişti. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ile ilgili konuşulan isimlerden biri de Paulo Fonseca. Peki Paulo Fonseca kimdir?

Paulo Fonseca kimdir?

Uzun bir süredir sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağını bekliyordu.
Yakın zamanda yeni teknik direktörün ilan edileceği söylenirken, bu ismin Portekizli teknik direktör ve eski futbolcu Paulo Fonseca olduğu iddia edildi.

Mozambik'te dünyaya geldi

Mozambik'te dünyaya geldi
5 Mart 1973 tarihinde Nampula, Mozambik'de dünyaya gelen Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca, asker bir babanın çocuğu olarak doğmuştur. Fonseca, ailesi Barreiro'ya taşındığında henüz 1 yaşındaydı. 14 sene profesyonel futbol oynayan isim, memleketi FC Barreirense ile üçüncü ligde başlamıştır ve 1995-1996 sezonunda Leça FC ile doğrudan Primeira Liga'ya geçmiştir.
Fonseca, kulübüyle lig maçlarının 21'inde 11'de başladı. Takımı Ligi 14. sırada bitirerek küme düşmekten kıl payı kurtulmuştur.

32 yaşında emekli olmuştu

32 yaşında emekli olmuştu
Transfer döneminde Belenenses kulübü ilk tercihi olmuştur. Sonrasında CS Marítimo, Vitória SC ve CF Estrela da Amadora formaları giymiştir. Fonseca Haziran 2005 tarihinde 32 yaşında iken emekli olmuştur.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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