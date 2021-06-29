Paulo Fonseca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Paulo Fonseca yeni Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün açıklanmasına kısa bir zaman kalmışken futbolseverler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kulüp tarafından yeni teknik direktör ile anlaşmanın sağlandığı ancak sözleşme konusunda bazı eksikler nedeniyle kısa süre içerisinde açıklamanın yapılacağı belirtilmişti. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ile ilgili konuşulan isimlerden biri de Paulo Fonseca. Peki Paulo Fonseca kimdir?