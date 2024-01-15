Pavyon dansıyla gündem olan oyuncu Hazar Ergüçlü mini elbisesiyle sandalyede bacak bacak üstüne attı! Sosyal medyayı salladı

Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı günlerdir gündemdeydi. Her yaptığı çok konuşulan oyuncunun son paylaşımı da çok konuşuldu.
Şimdilerde Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve başrolünü oynayacağı 'İnci Taneleri' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan güzel oyuncu Hazar Ergüçlü özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Oyuncunun ayrıca tercih ettiği ayakabı modeli ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Yeni projesi heyecanla beklenen ünlü isim özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Oyuncunun son paylaşımı da gündem oldu. Sandalye'ye oturarak poz veren oyuncunun mini elbisesi dikkat çekti.