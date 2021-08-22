Pelin Karahan için 'Estetik yaptırdı' iddiası! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sinin yüzündeki değişim dikkat çekti...

Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakteri ile tanınırlığa ulaşan ünlü oyuncu Pelin Karahan, son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde canlandırdığı İnci karakteri ile çokça konuşuluyor. Karahan uzun bir dönem ekrandan uzak kalmış, eşi ve çocuklarıyla birlikte kameralardan uzak zaman geçirmişti. Yeniden ekranlara dönen isim ile ilgili estetik iddiaları bir kez daha gündeme geldi.