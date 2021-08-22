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Pelin Karahan için 'Estetik yaptırdı' iddiası! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sinin yüzündeki değişim dikkat çekti...

22.08.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seneler önce yayınlanan ve unutulmaz gençlik dizileri arasına giren Kavak Yelleri'nin başrol oyuncusu olan Pelin Karahan, şimdilerde Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde canlandırdığı İnci karakteri ile oldukça ses getiriyor. İki çocuk annesi başarılı isim, son olarak estetik iddialarıyla gündeme geldi. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağarken, yüzündeki sima değişimi ve gerginlik gözden kaçmadı. İşte o iddialar ve ayrıntıları...

Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakteri ile tanınırlığa ulaşan ünlü oyuncu Pelin Karahan, son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde canlandırdığı İnci karakteri ile çokça konuşuluyor. Karahan uzun bir dönem ekrandan uzak kalmış, eşi ve çocuklarıyla birlikte kameralardan uzak zaman geçirmişti. Yeniden ekranlara dönen isim ile ilgili estetik iddiaları bir kez daha gündeme geldi.

'PELİN KARAHAN ESTETİK YAPTIRDI' İDDİASI!

2007-2011 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük reyting oranları elde eden gençlik dizisi Kavak Yelleri ile tanınan Pelin Karahan, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor.
Şimdilerde Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde İnci karakterini canlandıran Pelin Karahan hakkında "Estetik yaptırdı" iddiaları ortaya atıldı.
Güzel oyuncu Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlenmişti.
Fakat Bekiroğlu ile ayrılık kararı alıp 2013 senesinin Kasım ayında boşanmıştı. Karahan, 24 Haziran 2014 tarihinde iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda hayatını birleştirmişti.
Başarılı ismin bu evlilikten ise iki çocuğu olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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