Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 13 anti-tank RPG-7 mühimmatı, 2 anti-personel RPG-7 mühimmatı ile 13 sevk fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz