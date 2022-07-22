Pendik'te düğün salonuna silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te bir düğün salonuna silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler Mahallesi Bora Sokak'ta bulunan bir düğün salonuna doğru silahla ateş edilmesine ilişkin olaya karıştığı belirlenen Y.G. (25) ile nişanlısı Ş.A'yı (23) gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan aramada, Y.G'nin üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, Kasım 2021'de salonun sahibine kaparo vererek rezervasyon yapan iki şüpheliden Y.G'nin düğünden 25 gün önce bir suçtan cezaevine girdiği için düğünün iptal olduğu, tahliye olduktan sonra bu konuyu konuşmak için düğün salonuna gittikleri öğrenildi.

Taraflar arasında yaşanan sözlü ve hakaret içerikli tartışma sırasında düğün salonu sahibi S.A'nın (52) belindeki ruhsatsız tabancayı alan Ş.A'nın dışarı çıkarak binaya doğru ateş ettiği, mermilerin ise park halindeki 2 araç ve bir iş yerine geldiği tespit edildi.

Hasara neden olan olayda, S.A'nın yeğeni olduğu öğrenilen M.A. (31) isimli şahısta ele geçirilen kurusıkı tabanca da muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.