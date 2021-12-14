Son dakika: Pereira ile yollar ayrılıyor! Okan Buruk, Farioli, Bilic ve Ömer Erdoğan...

Son dakika: Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Sosyal medyada Vitor Pereira'ya büyük tepki vardı. Sarı-lacivertli taraftalar Pereira'nın istifa etmesini istiyor. Peki Pereira'nın yerine kim gelecek? İşte tüm adaylar...

İŞTE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

ÖMER ERDOĞAN Hatay'ın başında ikinci sezonunu yaşayan 44 yaşındaki teknik adam, 53 Süper Lig maçında görev yaptı. 25 galibiyet, 12 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşayan genç çalıştırıcı, 1.64 puan ortalaması yakaladı. Erdoğan yönetimindeki Hatay, 85 kez ağları sarstı, 60 gol yedi.

FRANCESCO FARIOLI 32 yaşındaki İtalyan hoca, Karagümrük ile 1.58 puan ortalaması yakalarken, takımı 39 gol atıp, kalesinde 32 gol gördü. Bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

OKAN BURUK Hocalık kariyerinde Elazığ, Sivas, Göztepe, Akhisar, Rize ve Başakşehir'i çalıştırdı. 2019-20'de şampiyonluk kupası kaldırdığı Başakşehir ile ligde 52 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 25 galibiyek, 15 beraberlik, 12 yenilgiyle 1.73 puan ortalaması yakaladı.