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Son dakika: Pereira ile yollar ayrılıyor! Okan Buruk, Farioli, Bilic ve Ömer Erdoğan...

14.12.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Gaziantep FK yenilgisi sonrası Vitor Pereira ile yolların ayrılması artık kesin gibi. Sosyal medyada taraftarların da çok tepki gösterdiği Portekizli teknik adam için artık yolun sonu geldi. Peki Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine kim gelecek? Adaylar kimler? İşte konuşulan tüm isimler...

Son dakika: Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Sosyal medyada Vitor Pereira'ya büyük tepki vardı. Sarı-lacivertli taraftalar Pereira'nın istifa etmesini istiyor. Peki Pereira'nın yerine kim gelecek? İşte tüm adaylar...

İŞTE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

ÖMER ERDOĞAN

ÖMER ERDOĞAN
Hatay'ın başında ikinci sezonunu yaşayan 44 yaşındaki teknik adam, 53 Süper Lig maçında görev yaptı. 25 galibiyet, 12 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşayan genç çalıştırıcı, 1.64 puan ortalaması yakaladı. Erdoğan yönetimindeki Hatay, 85 kez ağları sarstı, 60 gol yedi.

FRANCESCO FARIOLI

FRANCESCO FARIOLI
32 yaşındaki İtalyan hoca, Karagümrük ile 1.58 puan ortalaması yakalarken, takımı 39 gol atıp, kalesinde 32 gol gördü. Bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

OKAN BURUK

OKAN BURUK
Hocalık kariyerinde Elazığ, Sivas, Göztepe, Akhisar, Rize ve Başakşehir'i çalıştırdı. 2019-20'de şampiyonluk kupası kaldırdığı Başakşehir ile ligde 52 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 25 galibiyek, 15 beraberlik, 12 yenilgiyle 1.73 puan ortalaması yakaladı.

BILIC DE GÜNDEMDE

BILIC DE GÜNDEMDE
3 hocanın dışında F.Bahçe'de konuşulan adaylardan biri Bilic. Çin ekibi B.Guoan ile aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hırvat hoca da listede yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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