Pestilli erişte nasıl yapılır? İşte pestilli erişte tarifi!

MasterChef programında yarışmacıların pestilli tutmaç çorbası yapması nedeniyle pestilli tutmaç çorbası tarifi araştırılmaya başlandı. Pestilli tutmaç çorbası tarifi ve malzemeleri merak konusu oldu. Pestilli tutmaç çorbası için nohutları bir gece önceden suya koymalısınız. Ertesi sabah nohutların suyunu süzün. İşte pestilli tutmaç çorbası tarifi...

PESTİLLİ ERİŞTE MALZEMELERİ

* Yarım su bardağı haşlanmış nohut * Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek * Yarım su bardağı erişte * Nane * 1 litre su * 1 adet soğan * Zeytinyağı * Karabiber * Tuz

Terbiyesi için: * 1 adet yumurta * 1,5 su bardağı süzme yoğurt * 1 yemek kaşığı un

PESTİLLİ ERİŞTE TARİFİ Bir gece önceden suya koyduğunuz nohutların suyunu süzün ve nohutları haşlayın. Aynı zamanda bir tencerede yeşil mercimeği de haşlamaya başlayın.

Bir tencereye 1 litre su koyun ve kaynatmaya başlayın. Su kaynamaya başlayınca içine mercimek, nohut ve erişteyi ilave edin.