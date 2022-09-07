Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı

Sakarya'da ikincisi düzenlenen PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı ziyarete açıldı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarda, yerli firmalar ürünlerini sergiliyor.

Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Vekili Muhsin Çatmadım, sahip olunan tarım, sanayi ve doğal güzelliklerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Tüm paydaşların katkısıyla özellikle lider durumda bulunduğumuz süs bitkisi yetiştiriciliğinde daha fazla söz sahibi olacağımızdan şüphemiz yoktur. Bunun için elbette emek, ortak güç ve zaman lazım." dedi.

- "Sakarya süs bitkiciliğinde uluslararası kapı haline geliyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımda sürekliliği sağlayabilmenin yolunun tarımsal faaliyetlere yabancı olmayan gençleri yetiştirmekten geçtiğini söyledi.

Bu kapsamda uygulamalı eğitim merkezi ve tarım lisesi projeleri üzerine çalıştıklarını anlatan Yüce, "Sakarya ekolojisinde yetiştirdiğimiz 23 tür ve 65 çeşit meyve plantasyonlarının oluşturduğu 120 dekarlık alanda, tarımda inovatif çalışmalar sergilenecektir." diye konuştu.

Yüce, Sakarya'nın süs bitkiciliği ve peyzaj sektöründe Türkiye'nin uluslararası kapısı haline geldiğini vurgulayarak, "Fuar ile marka belirliliği artacak, yenilikler tanınacak, prestij sağlanacak ve sektördeki gelişmelerle beklentileri yakından takip edeceğiz. Bugün 210 kadar firmanın açtığı stantlarda onların bilgilerinden istifade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yurt dışındaki firmaların burada stant açmalarının fuara ayrı ivme katacağını vurgulayarak fuarın hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

- "Sakarya'da yüzde 50'nin üzerinde üretim gerçekleşiyor"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da ilk 3 yıl festival olarak gerçekleştirilen organizasyonda her yıl belirlenen hedeflere varıldığını söyledi.

Fuarın uluslararası olarak devam etmesini dileyen Altuğ, "Sakarya, süs bitkiciliği sektöründe Türkiye'nin ana üretim merkezinde. Yüzde 50'nin üzerinde üretim gerçekleşiyor. Burada üretilen ürünleri pazarlamak adına yapılan bir organizasyon. Fuarın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Festival Koordinatörü Remzi Adıyaman da bu yıl fuara yaklaşık 40 bin ziyaretçi beklediklerini, burada Türkiye'nin her tarafından tedarikçi olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Yasin Otuzoğlu, Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, alandaki stantları gezerek ürünleri inceledi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, firma sahipleri ve iş insanları katıldı.

- "Fuar, yeni pazarlar açıyor"

Fuara Kocaeli'nin Körfez ilçesinden katılan rulo çim üreticisi Muhammet Durmuş, üretim merkezi olarak Sakarya'yı seçtiklerini anlattı.

Durmuş, fuarın sektöre öncülük ettiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'den ve yurt dışından katılımların gerçekleştiği, sektördeki insanları bir arada tutan ve bu noktada yeni pazarlar açan bir fuar. Etkinliği organize eden başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yetkililere teşekkür ediyorum. Yeni sezon için gerekli bağlantıların yapılması, ticari diyaloğun canlı tutulması, bizlere fayda sağlamaktadır. Bu sene ihracat noktasında gerek Orta Asya ve Doğu'dan katılımcıların olması, yeni hedefler belirlememizi sağlamakta. Bu noktada görüşmeler gerçekleştirilecektir inşallah."

Fuar, 10 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık olacak.