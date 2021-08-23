Pilav Üstü Aşk filmi nerede ve ne zaman çekildi? Pilav Üstü Aşk oyuncuları kimler?

Yapım yılı 2021 olan romantik türündeki Pilav Üstü Aşk filmi bu akşam FOX ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Televizyon ekranlarında ilk kez yerini alacak olan Pilav Üstü Aşk dizisinde Hande Katipoğlu ve Ferit Aktuğ başrolü paylaşıyor. İşte Pilav Üstü Aşk filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

PİLAV ÜSTÜ AŞK KONUSU NEDİR?

Ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan Elvan sıkıntıda olan restoranın işlerini düzeltmek için Rus iş adamı ile görüşme ayarlar.

Seyyar pilavcı olan Rıdvan'ın pilavları ise İstanbul'un gece hayatında ve esnaflar arasında oldukça ünlüdür.

Arkadaşlarının kendisini ikna etmesi üzerine Rıdvan, dünyaya açılmaya karar verir. Aynı Rus iş adamı ile randevu hazırlayan Rıdvan, görüşme için otelin yolunu tutunca ikili, beklenmedik durumun içine düşer.

PİLAV ÜSTÜ AŞK OYUNCU KADROSU * Hande Katipoğlu * Ferit Aktuğ * Levent Sülün * Yıldız Asyalı * Ayhan Taş * Ebrar Demirbilek * Tayfun Sav