Pınar Altuğ annesiyle fotoğrafını paylaştı! Kayınvalidesinin yorumu herkesi hüzünlendirdi

Pınar Altuğ annesini 25 yaşındayken kaybetmişti. Özlemini çocukluk karesi ile dile getiren Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi. Eşi Yağmur Atacan'ın annesi, Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı kareye duygu dolu yorumda bulundu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Pınar Altuğ, her perşembe günü olduğu gibi bu perşembe de takipçileri ile birlikte geçmişe giderek eski bir fotoğrafını paylaştı.

Babası ve annesini yıllar önce kaybeden Pınar Altuğ Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybeden Pınar Altuğ, ölümünün üzerinden 23 yıl geçen anne özlemini nostaljik kare ile dile getirdi.



Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ ile bebeklik pozunu paylaşıp ''Çok özlüyorum'' notunu düştü.

Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan gelen yorum dikkat çekti.

Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Hanım, "Nasıl güzel yetiştirmiş seni; güçlü, disiplinli, çalışkan güzel bir hanımefendi olmuşsun. Keşke senin yaşamına daha uzun tanık olup eserini görebilseydi." dedi.