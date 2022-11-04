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Pınar Altuğ annesiyle fotoğrafını paylaştı! Kayınvalidesinin yorumu herkesi hüzünlendirdi

04.11.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ annesini 25 yaşındayken kaybetmişti! Özlemini çocukluk karesi ile haykıran Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi. Kariyerine mankenlikle başlayan Pınar Altuğ 17 yaşındayken girdi hayatımıza. Daha sonra Türkiye Güzeli seçildi. Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ Instagram'dan paylaştığı kareye, "Çok özlüyorum, annem" notunu düştü.

Pınar Altuğ annesini 25 yaşındayken kaybetmişti. Özlemini çocukluk karesi ile dile getiren Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi. Eşi Yağmur Atacan'ın annesi, Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı kareye duygu dolu yorumda bulundu.

Pınar Altuğ Atacan

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Pınar Altuğ, her perşembe günü olduğu gibi bu perşembe de takipçileri ile birlikte geçmişe giderek eski bir fotoğrafını paylaştı.

Pınar Altuğ'dan sürpriz program

Babası ve annesini yıllar önce kaybeden Pınar Altuğ Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybeden Pınar Altuğ, ölümünün üzerinden 23 yıl geçen anne özlemini nostaljik kare ile dile getirdi.
Pınar Altuğ Instagram'da Yağmur Atacan yorumuna tepki gösterdi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ ile bebeklik pozunu paylaşıp ''Çok özlüyorum'' notunu düştü.

Pınar Altuğ - Galatasaray

Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan gelen yorum dikkat çekti.

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Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Hanım, "Nasıl güzel yetiştirmiş seni; güçlü, disiplinli, çalışkan güzel bir hanımefendi olmuşsun. Keşke senin yaşamına daha uzun tanık olup eserini görebilseydi." dedi.

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Pınar Altuğ yaşında

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