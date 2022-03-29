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Pınar Altuğ babasıyla erkek kardeşini paylaştı! 'Benzerliğin bu kadarına pes'

29.03.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak babası ve erkek kardeşini paylaşan başarılı ismin kardeşiyle olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.

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En son mini etek giydiği için kendisini eleştiren takipçisine verdiği cevapla magazin gündeminde yer alan Altuğ, bu defa babasının ve erkek kardeşinin doğum gününü kutlamak için yaptığı paylaşımla gündemde!

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Babasının ve erkek kardeşinin fotoğrafını paylaşan Altuğ, "Canım Babam ve canım kardeşim. İyi ki doğmuşsunuz,iyi ki ailem olmuşsunuz" notunu düştü.

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Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Pınar Altuğ'a, kardeşiyle olan benzerliğiyle ilgili 'Benzerliğin bu kadarına pes' şeklinde yorum yapılması dikkatlerden kaçmadı.

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İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
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