MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

09.02.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ'un anne özlemine ilk yorum kayınvalide Nurdan Beykont'tan geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve nostaljik paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Pınar bu kez 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'un doğum gününü yıllar önce çekilen bir kare ile kutladı. Yonca Evcimik, Larissa Gacemer gibi ünlü isimler tarafından yorum yağmuruna tutulan paylaşıma ilk yorum Pınar Altuğ'un kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan geldi.

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı dünyaya getirdi. Mutlu evliliği ile sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram'dan annesine duyguyu özlemi dile getirdi.

6020e9e45542841430562d88

1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'u doğum gününde unutmayan ve annesinin nostaljik karesinin altına, "Canım annem, doğum günün kutlu olsun. Keşke yanımda olsaydın, seni çok özlüyorum" notunu yazan Pınar Altuğ'a ilk yorum Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan geldi.

45646546465465

Pınar Altuğ'un kayınvalidesi, "Sen sağlık ve mutluluk içinde upuzun yaşa ki anneni en çok sevindirecek şeyi yapmış ol" yorumu ile dikkat çekti.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Tuba- Handan Büyüküstün

Tuba- Handan Büyüküstün

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meclis lokantasına ait adisyonu paylaştı!

Meclis lokantasına ait adisyonu paylaştı!

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"

Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"

Ünlü sanatçıdan acı haber! "Çınarımızı canımızı kaybettik"

Ünlü sanatçıdan acı haber! "Çınarımızı canımızı kaybettik"

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

İlginizi Çekebilir

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.