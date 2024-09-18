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  4. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ile evlilik sonrası ilk röportaj! Bebek sorusu sorulunca...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ile evlilik sonrası ilk röportaj! Bebek sorusu sorulunca...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.09.2024 22:38
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Oyuncu Pınar Deniz ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi. Çift, Türkiye'ye geri döndü. Havalimanında yakalanan ikili bebek soruları ile karşılaştı. İşte bebek sorusu sorulunca yaşananlar...

Magazin dünyasının çok konuşulan çiftlerinden biri olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti geçtiğimiz gün Roma'da rüya gibi bir törenle birlikte dünyaevine girdi.

Sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren çiftten Pınar Deniz özel tasarım bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz bir takım giymeyi tercih etti.

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TÜRKİYE'YE DÖNDÜLER!

TÜRKİYE'YE DÖNDÜLER!

1,5 aylık hamile olduğu bilinen Pınar Deniz'in gelinliğinin modelinden, düğünden gelen fotoğraflardaki birçok detay dikkat çekerken ikili geçtiğimiz saatlerde ülkeye adım attı.

Havaalanında @muhabironline kameralarına yakalanan taze evli çiftimizin mutluluğu resmen gözlerinden okundu!

Muhabirin "Annelik, babalık ve evlilik hayırlı olsun" sorularını yanıtlamak yerine gülümseyen Pınar Deniz, Roma tercihleri hakkında "Çok seremoni sevmediğimiz için yurt dışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun istedik. Benim ailem vize probleminden dolayı gelemediler, çok hızlı bir kararla en müsait Roma olduğu için karar verdik ve yaptık." ifadelerini kullanıdı.

DAMATLIK GELİNLİKTEN PAHALI ÇIKTI!

DAMATLIK GELİNLİKTEN PAHALI ÇIKTI!

Pınar Deniz'in gelinliği ve Kaan Yıldırım'ın damatlığı, düğün sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Deniz'in gelinliği 165 bin TL, Yıldırım'ın damatlığı ise 350 bin TL olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz bebek
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