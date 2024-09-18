Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ile evlilik sonrası ilk röportaj! Bebek sorusu sorulunca...

Magazin dünyasının çok konuşulan çiftlerinden biri olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti geçtiğimiz gün Roma'da rüya gibi bir törenle birlikte dünyaevine girdi.

Sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren çiftten Pınar Deniz özel tasarım bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz bir takım giymeyi tercih etti.