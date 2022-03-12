Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'ı görenler şaşkına döndü! "Aynı kişi mi?"

Pis Yedili dizisindeki albino bir genci canlandıran PC rolündeki Ahmet Yıldırım'ı çoğu kişi albino sansa da aslında Ahmet Yıldırım özel bir makyajla bu hale getirilmişti. Ahmet'in gerçek halini görenler gözlerine inanamıyor.

Dizinin ilk bölümünden itibaren hiç kısa kollu kıyafet giymemişti.

PC'nin yazın ortasında bile uzun kollu kıyafetlerle gezmesi makyajın sadece yüzüne uygulanmasıyla ilgili.



İşte Ahmet Yıldırım'ın yani Pis Yedili'deki adı ile PC'nin dizideki hali ve gerçek hali...