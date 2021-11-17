Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ı bir de şimdi görün!

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Dilkopat karakteriyle tanınan genç oyuncu Güneş Zavrak, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
İŞTE GÜNEŞ ZAVRAK'IN SON HALİ
En son FOX ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde 'Yeva' olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu Güneş Zavrak, güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Sektöre birçok yıldız isim kazandıran Pis Yedili dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Zavrak, hayatına dair anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
Pis Yedili'den önce Kaybedenler Kulübü filmindeki cesur sahneleriyle akıllara kazınan Zavrak, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
Kameralar önünde yer almayan güzel Zavrak, oyunculuk dışında dansçılık da yapıyor.
33 yaşındaki oyuncunun ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.
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