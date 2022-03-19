Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'yı bir de şimdi görün! Hayran bıraktı

2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan gençlik dizi Pis Yedili bir döneme damga vurmuştu.

Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür gibi başarılı oyuncuarın yer aldığı dizi yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Dizide Pis Yedili ekibinde yer alan ve Trafo'ya platonik aşık olan 'Karabiber' karakterine hayat veren genç oyuncu Bükre Atala'nın değişimi görenleri şoke etti.

Genç oyuncu imaj değişikliğiyle adeta bambaşka birine dönüştü. Atala, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı sallıyor.

BÜKRE ATALA KİMDİR?

Bükre Atala, 16 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, ünlü oyuncu Yusuf Atala olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 2011-2014 yılları arasında Pis Yedili dizisinde oynadı. 2015 yılında Hannas: Karanlıkta Saklanan adlı korku filminde 'Semra' karakterine hayat verdi.