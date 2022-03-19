MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'yı bir de şimdi görün! Hayran bıraktı

Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'yı bir de şimdi görün! Hayran bıraktı

19.03.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kadir Doğulu, Eda Ece, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde 'Sevil' karakteriyle tanıdığımız genç oyuncu Bükre Atala'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan gençlik dizi Pis Yedili bir döneme damga vurmuştu.

62334f82ed13441560e22ef8

Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür gibi başarılı oyuncuarın yer aldığı dizi yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başarıyor.

62334f8fed13441560e22efc

Dizide Pis Yedili ekibinde yer alan ve Trafo'ya platonik aşık olan 'Karabiber' karakterine hayat veren genç oyuncu Bükre Atala'nın değişimi görenleri şoke etti.

62334f81ed13441560e22ef6

Genç oyuncu imaj değişikliğiyle adeta bambaşka birine dönüştü. Atala, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı sallıyor.

62335020ed13441560e22f04

BÜKRE ATALA KİMDİR?

Bükre Atala, 16 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, ünlü oyuncu Yusuf Atala olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 2011-2014 yılları arasında Pis Yedili dizisinde oynadı. 2015 yılında Hannas: Karanlıkta Saklanan adlı korku filminde 'Semra' karakterine hayat verdi.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Saat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldı

Saat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldı

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Zelenskiy'den yeni video mesajı! "Zamanı geldi"

Zelenskiy'den yeni video mesajı! "Zamanı geldi"

Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Resmî Gazete'de yayımlandı! POMEM ve PMYO ile ilgili değişiklik

Resmî Gazete'de yayımlandı! POMEM ve PMYO ile ilgili değişiklik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.