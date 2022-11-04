'PlayStation'da bile olmaz!' Uzun süredir böylesi görülmedi! Ümraniyesporlu Geraldo'nun golünü görenler gözlerine inanamadı...

HangiKredi Ümraniyespor ile Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşılaşan iki takımın mücadelesine yaşanan bir pozisyon damgasını vurdu. Ümraniyespor'un müsabakayı 1-0 önde götürdüğü sırada 38. dakikada kazandığı bir köşe vuruşunu olabilecek en iyi şekilde değerlendirdi. Ne olduysa bu dakikadan sonra oldu...

KORNERDEN GOL ATTI

Ev sahibi ekipte kazanılan kornerde topun başına hücum oyuncusu Geraldo geçti. Herkes; oyuncunun orta yapmasını beklerken, Geraldo direkt olarak kaleyi düşündü ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

HERKES HAKEME BAKTI, BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Bir süre golün geçerli olup olmadığını anlayamayan futbolcular, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a döndü. Tecrübeli hakem orta noktayı gösterince Ümraniyespor takımı büyük bir sevinç yaşadı. Alanyaspor takımına ise yedikleri golün şaşkınlığıyla büyük bir üzüntü çöktü.

"PLAYSTATION'DA BİLE OLMAZ"

Sosyal medyadaki futbolseverler ise golün ardından, "Bunu nasıl yaptı? PlayStation'da bile olmaz" şeklinde yorumlarda bulunarak Geraldo'ya övgüler yağdırdı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır