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Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

15.07.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

Ankara'da, Polatlı Ticaret Borsasında kanola bitkisinin satışının ilk kez gerçekleştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende sezonun ilk kanolasını getiren Yeşilöz Mahallesi'nden üretici Fahrettin Bayar, çeyrek altınla ödüllendirildi.

Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu'nun yönettiği açık artırmada, Bayar'ın getirdiği 2022 hasat döneminin ilk ürünü kanolanın 100 kilogramı sembolik olarak kilosu 130 liradan, 23 bin 20 kilogramı da kilosu 12,39 liradan satıldı.

Toplu, yaptığı konuşmada, Ankara Kalkınma Ajansının "Kırsal Alanda Tarımsal Üretim Çeşitliliği Teknolojik Yatırımlarla Artıyor Projesi" kapsamında aldıkları cihazlar sayesinde kanola gibi bölgede yeni üretilen bitkilerin satışını gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Üreticilerin gelirini artırmak, tüccarların ticaretini çeşitlendirmek için sürekli arayış içinde olduklarına işaret eden Toplu, laboratuvar ve pazarlarını ona göre geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bayar da sulu arazide yetiştirdikleri kanoladan dekar başına 450 kilogram ürün aldığını, verimin ve fiyatların kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi

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Polatlı ankara kalkınma ajansı polatlı ticaret borsası

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