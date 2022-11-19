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  4. Polisten ders gibi cevap! Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı! Münih Türkgücü - Bayern Münih maçı tatil edildi...

Polisten ders gibi cevap! Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı! Münih Türkgücü - Bayern Münih maçı tatil edildi...

19.11.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da dördüncü ligde mücadele eden Münih Türkgücü ile Bayern Münih'in amatör takımı arasındaki karşılaşmaya yaşanan olaylar damgasını vurdu. Bayern Münih 2 taraftarlarının üzerinde "Kürdistan FC Bayern Taraftar Kulübü" yazan paçavrayı açmasının ardından Türkgücü yetkilileri paçavranın kaldırılmasını istedi. Çıkan olaylarda polis, biber gazı kullanarak paçavrayı kaldırdı ve açanları uzaklaştırdı. Karşılaşma ise güvenlik gerekçesiyle tatil edildi.

Almanya'da dördüncü ligde mücadele eden Münih Türkgücü ile Bayern Münih'in amatör takımı arasındaki maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

O PAÇAVRA SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Bayern Münih 2 taraftarı üzerinde "Kürdistan FC Bayern Taraftar Kulübü" yazan paçavrayı açtı. Bunun üzerine Türkgücü yetkilileri paçavranın kaldırılmasını istedi.

Taraftarın pankartı indirmemekte direnmesi üzerine çıkan olaylarda polis biber gazı da kullanarak pankartı kaldırdı.

Münih polisinden yapılan açıklamada, pankartı kaldırmak için biber gazı kullanmak zorunda kalındığı ifade edildi.

Bavyera Eyalet Futbol Federasyonu da çıkan olaylar sonrasında güvenliği gerekçe göstererek maçı tatil etti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya futbol türkgücü Gülben Ergen

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