Mutlu, 10'uncu ayak yarışlarına yaklaşık 100 sporcunun katıldığını belirterek, "Dün 190, bugün de 170 start verildi. Çocukların bir hayvanla yaptığı tek spor olduğu için fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyor." dedi.

Pony Ligi mücadeleleri Yalova'da gerçekleşti

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