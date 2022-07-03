Türkiye Binicilik Federasyonu Pony Ligi yarışları Yalova'da koşuldu.
Eyüp Sabri Tuncer Pony Liginde Pony P1 Ligi, Pony P2 Ligi, Engel Atlama Ligi ve Pony P3 Engel Atlama Ligi 10'uncu ayak yarışlarında 8-14 yaşlarındaki sporcular kıyasıya mücadele etti.
Organizasyona ev sahipliği yapan Yalova Atlı Spor Kulübü Başkanı Aytaç Mutlu, AA muhabirine Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi'nin 13 ayaktan oluştuğunu söyledi.
Mutlu, 10'uncu ayak yarışlarına yaklaşık 100 sporcunun katıldığını belirterek, "Dün 190, bugün de 170 start verildi. Çocukların bir hayvanla yaptığı tek spor olduğu için fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyor." dedi.
Pony Ligi mücadeleleri Yalova'da gerçekleşti
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz