Popo güzelliği yarışması 'Miss Bumbum'un kazananı Lunna LeBlanc oldu

Dünyanın en güzel kalçalarının yarıştığı Mis Bum Bum'u bu yıl kazanan ismi Lunna LeBlanc oldu.
'En iyi popo'lar yarıştı! İşte bu senenin 'Miss Bumbum'u
'Bayan Popo' alan ünlü model, dünyanın en güzel popolu insanı seçildi.
Yarışma Sao Paulo şehrinde gerçekleşti.
PAPA'YA EROTİK FOTOĞRAFLARINI KUTSATMAK İSTEMİŞTİ
'Bayan Popo' seçilen Lunna Leblanc, OnlyFans'ta sattığı erotik fotoğraflarla tanınıyor.
Leblanc, geçtiğimiz aylarda Papa’dan Playboy fotoğraf çekimini kutsamasını istedi.
23 yaşındaki Lunna LeBlanc “Papa’nın Playboy’da başarılı olmam için dua etmesini istiyorum” dedi.
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