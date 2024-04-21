Popstar Bayhan değişimiyle çok konuşulmuştu... Evinin kapılarını açtı! Tespih koleksiyonu olay oldu

Geçtiğimiz günlerde imaj değiştiren Bayhan'ın yeni tarzı sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle akıllara kazınan Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu.
Şarkıları kendine kas tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Popstar Bayhan sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Yeni şarkısını müzikseverlerini beğenisine sunmak için kamera karşısına geçen ve imaj değiştiren Bayhan'ı görenler tanımakta zorluk çekmişti.
Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Bayhan 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına evinin kapılarını açtı.
Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının deri koltukları siyah perdeleri oldukça dikkat çekiciydi...