Survivor'da yine olaylı bir bölüm! Berna sinir krizi geçirdi: "Saçma sapan çocuk gibi..."

Survivor All Star'da kavga ve kaos hiç bitmiyor. Haftalar ilerledikçe heyecan daha da artarken mücadeleyi Mavi Takım kazandı.

Bayanlar eleme adaylarına Berna ve Damla'dan sonra Kırmızı Takım'dan bir isim daha katıldı. Nefes kesen mücadele 12-11 Mavi Takım'ın üstünlüğü ile sona erdi. Mavi Takım rahat bir nefes aldı.

"YÜZDE 85 SAKİN ADAMI BİLE SİNİRLENDİRDİNİZ"

Berna ile Merve'nin mücadelesinde oyunu kıl payı kaybeden Berna sinir krizi geçirdi. Elindeki sopaları sağa-sola vurmaya başlayan Berna güçlükle sakinleşti. Karşı takımdan Özgür "Atma birisine gelecek. Saçma sapan çocuk gibi hareketler. Ben buradayım belki elinden kayacak bana gelecek" diyerek tepki gösterdi. Berna da "sana ne senin karşında çocuğun mu var kendi arkadaşlarına söyle sen. Sinirlendim yaptım. Sus Yunus Emre'ye söyle" dedi. Bençten ise Özgür için "yüzde 85 sakin adamı bile sinirlendirdiniz" sesleri geldi.

Konsey'de yapılan oylamada Kırmızı Takım'dan en çok oyu alan Aleyna üçüncü gitme adayı oldu. Nagihan 1 oy Merve 1 oy ve Aleyna 5 oy aldı. Böylelikle Berna ve Damla'dan sonra Aleyna 3. eleme adayı oldu.







