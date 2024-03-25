Popstar Özlem Güneş tesettüre girip adını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamadı

Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in oturduğu Popstar Türkiye programının yarışmacılarının son hali sosyal medyada sık sık merak ediliyor.
Özlem Güneş, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar Alaturka programıyla tanınmıştı.
Popstar Özlem, yarışmadan sonra kendine bambaşka bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi de bıraktı.
Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem Güneş'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Güneş, yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü.
Güneş, yarışmadan sonra adını değiştirip, tesettüre girdi.
Adını Mekselina İslam olarak değiştiren Özlem Güneş'in son hali sosyal medyada gündem oldu.