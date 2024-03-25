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Popstar Özlem Güneş tesettüre girip adını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamadı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.03.2024 16:48
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Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren ve ilgiyle takip edilen Popstar şarkı yarışmasına bir dönem damgasını vuran Özlem Güneş tesettüre girdi. Adını da değiştiren Güneş'in son halini görenler şoke oldu. Güneş'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in oturduğu Popstar Türkiye programının yarışmacılarının son hali sosyal medyada sık sık merak ediliyor.

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SON HALİ GÜNDEM OLDU

Özlem Güneş, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar Alaturka programıyla tanınmıştı.

Popstar Özlem, yarışmadan sonra kendine bambaşka bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi de bıraktı.

Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem Güneş'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Güneş, yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü.

Güneş, yarışmadan sonra adını değiştirip, tesettüre girdi. 

Adını Mekselina İslam olarak değiştiren Özlem Güneş'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
popstar sosyal medya Bülent Ersoy
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