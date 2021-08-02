Poyraz Karayel'in 'Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son hali şaşırttı! Instagram paylaşımları dikkat çekti!

Bir zamanlara damga vurmuş, başrollerinde Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinin "Sinan"ı Ataberk Mutlu'nun yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mutlu'nun Instagram paylaşımları dikkat çekti. İşte ayrıntılar...