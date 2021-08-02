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Poyraz Karayel'in 'Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son hali şaşırttı! Instagram paylaşımları dikkat çekti!

02.08.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ocak 2015'te yayınlanmaya başlayan ve 3 sezon boyunca ekranlarda olan dizi Poyraz Karayel'de "Sinan" karakterine hayat veren Ata Berk Mutlu, Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ile adından söz ettirdi. 2017'de ekranlara veda eden Poyraz Karayel dizisindeki "Sinan" karakteri ile akıllara kazınan Mutlu'nun değişimi sosyal medyada ilgi çekti.

Bir zamanlara damga vurmuş, başrollerinde Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinin "Sinan"ı Ataberk Mutlu'nun yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mutlu'nun Instagram paylaşımları dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Poyraz Karayel'in 'Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son hali şaşırttı

Türk dizi ve film sektörünün genç oyuncuları arasında yer alan, akıllara Poyraz Karayel dizisindeki "Sinan" karakteri ile kazınan Ataberk Mutlu'nun değişimi gözlerden kaçmadı.
2015'te ekranlara gelmeye başlayan, başrollerinde İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Poyraz Karayel dizisi başladığında Mutlu 10 yaşındaydı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ!

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ!
Instagram'ı aktif olarak kullanan 16 yaşındaki Mutlu'nun 6 yıldaki değişimi görenleri hayrete düşürdü.
Mutlu'nun, havuzun başında çekildiği fotoğrafın altına takipçileri, "Küçük Sinan'a bak kocaman olmuş" tarzında yorumlar yaptı.
Mutlu, 2013'te "Arkadaşım Max" filminde "Deniz" karakterine hayat verdi. 2014'te "Bana Adını Sor" filminde Hakan'ın küçüklüğünü oynadı. Aynı yıl yayınlanan Pek Yakında adlı filmde "Cihan Yıldız" rolünü oynadı.
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