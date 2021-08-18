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Poyraz Karayel'in Ümran'ı Gülçin Hatihan şimdi ne yapıyor? Tam 60 kilo vermişti...

18.08.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 senesinde ekranlara gelen sevilen dizi Poyraz Karayel'de Ümran karakterini canlandıran Gülçin Hatihan'ın şimdilerde ne yaptığı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Başarılı isim Poyraz Karayel sonrası ATV ekranlarında yer alan Hercai dizisinde rol almıştı. Daha önce ekranda verdiği kilolarıyla dikkat çeken Hatihan'ın 60 kilo birden verdiği ortaya çıkmıştı. İşte Poyraz Karayel'in Ümran'ı Gülçin Hatihan'ın son hali...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel'de Ümran karakterini canlandıran Gülçin Hatihan, ekran önünde adeta eriyerek verdiği kilolarıyla büyük dikkat çekmişti. Kısa zamanda fit bir vücuda sahip olan başarılı ismin 60 kilo birden verdiği ortaya çıkmıştı.

POYRAZ KARAYEL'İN ÜMRAN'I GÜLÇİN HATİHAN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

2015 senesinde yayınlanan ve başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı sevilen dizi Poyraz Karayel'de 'Ümran' karakterini canlandıran Gülçin Hatihan'ın şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor.
Sevilen oyuncu, daha önce Çılgın Bediş, Çocuklar Duymasın,Küçük Kadınlar, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi pek çok dizide de rol almıştı.

HERCAİ'DE DE ROL ALMIŞTI

HERCAİ'DE DE ROL ALMIŞTI
Son olarak Hercai dizisinde Handan Şadoğlu karakterine hayat veren başarılı isim, önceki dönemlerde verdiği kilolarıyla gündeme gelmişti.

8 AYDA 60 KİLO VERDİ!

8 AYDA 60 KİLO VERDİ!
Belirgin biçimde zayıflığıyla dikkat çeken oyuncunun, mide küçültme ameliyatı geçirdiği ve bununla beraber 8 ayda 60 kilo verdiği ortaya çıkmıştı.
1972 İstanbul doğumludur olan Hatihan, oyunculukla ilgili ilk eğitimini tiyatro Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştı. Ardından Gökhan Semiz'in kurduğu E.S.E.K tiyatrosunda da yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi
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