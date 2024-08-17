Premier Lig'de korkunç sakatlık! Nottingham Forest'ın Brezilyalı oyuncusu Danilo ilk maçta ayağını kırdı... Tribünler ve oyuncular göz yaşlarını tutamadı

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin ilk hafta mücadelesinde Nottingham Forrest sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz başında futbolseverleri kahreden bir olay yaşandı.

HENÜZ 7. DAKİKAYDI...

Karşılaşmada dakikalar 7'yi gösterirken orta sahada yaşanan bir hava topu mücadelesinde ev sahibi ekipte Danilo ile Bournemouth'ta Semenyo aynı topa yükseldi. Danilo yere ters bir şekilde düşerken acı içinde kıvranmaya başladı.

BİLEĞİ KIRILDI!

Karşılaşmanın hakemi hemen sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, maç uzun bir süre durdu. Yapılan kontrollerin ardından ilk belirlemere göre Danilo’nun ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi.