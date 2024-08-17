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  4. Premier Lig'de korkunç sakatlık! Nottingham Forest'ın Brezilyalı oyuncusu Danilo ilk maçta ayağını kırdı... Tribünler ve oyuncular göz yaşlarını tutamadı

Premier Lig'de korkunç sakatlık! Nottingham Forest'ın Brezilyalı oyuncusu Danilo ilk maçta ayağını kırdı... Tribünler ve oyuncular göz yaşlarını tutamadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.08.2024 17:48
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İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde korkunç bir sakatlık yaşandı. Nottingham Forest'ın Brezilyalı oyuncusu Danilo girdiği hava topu mücadelesinin ardından yere ters bir şekilde düşerken ayak bileğinin kırıldığı belirlendi. İşte detaylar...

Danilo

Danilo

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Nottingham Forest
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İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin ilk hafta mücadelesinde Nottingham Forrest sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz başında futbolseverleri kahreden bir olay yaşandı.

HENÜZ 7. DAKİKAYDI...

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Karşılaşmada dakikalar 7'yi gösterirken orta sahada yaşanan bir hava topu mücadelesinde ev sahibi ekipte Danilo ile Bournemouth'ta Semenyo aynı topa yükseldi. Danilo yere ters bir şekilde düşerken acı içinde kıvranmaya başladı.

BİLEĞİ KIRILDI!

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Karşılaşmanın hakemi hemen sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, maç uzun bir süre durdu. Yapılan kontrollerin ardından ilk belirlemere göre Danilo’nun ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi.

İŞTE O ANLAR...
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Premier League İngiltere son dakika
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