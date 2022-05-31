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Psikolog Esra Ezmeci'de şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

31.05.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye gelen "Kocam cinsellikte palyaço maskesi takıyor. 'Sevmiyorum palyaço' diyorum anlamıyor." sorusu şaşkına çevirdi.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam cinsellikte palyaço maskesi takıyor. 'Sevmiyorum palyaço' diyorum anlamıyor." sorusu dikkat çekti.

"FANTEZİLERİN OLMASI ÖNEMLİ BİR DURUM"

Şaşkına çeviren soruya yanıt veren Ezmeci, "Cinsellikte iki tarafında ortak isteği ve fantezileri olması önemli bir durum. Siz eşinize başka maske alabilirsiniz."dedi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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