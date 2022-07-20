Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen bekaret sorusu şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

"BEKARETİMİ DİKTİRDİM..."

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Bekaretimi diktirdim. Birlikte olduk, mutluyuz, evleneceğiz. Vicdan azabı çekiyorum. Nasıl aşarım bu durumu?" sorusuna yanıt verdi.

Esra Ezmeci, soru karşısında, "Burada şunu düşünmek lazım, ben her zaman dürüstlüğün iyi olduğunu düşünüyorum ama baştan söylemediyseniz, şimdi söylemeniz ilişkideki tüm dengeleri bozabilir. O yüzden en azından bundan sonra her konuda dürüst olarak ve ilişkinize sadakatli olarak bu konuyu dengeleyebilirsiniz." yanıtını verdi.

"EŞİM KIZ KARDEŞİMİN BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ"

Gelen bir başka soru ise görenleri hayrete düşürdü. "Eşim kardeşimin plajda bikinili fotoğraflarını gizlice çekmiş. Ne yapacağım ben, ne olur cevap verin" sorusuna yanıt veren Ezmeci, takipçisine eşiyle yüzleşmesini önerdi.

Ezmeci, takipçisinin yardım çağrısına, "Bu durumu mutlaka eşinizle yüzleşin ve sert tepki gösterin. Ne söylerse söylesin, hemen yumuşamayın." yanıtını verdi.