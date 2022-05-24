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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."

24.05.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye gelen "Kayınpederim bana don, gecelik almış. 'Eşin bunları sever giy bakalım' dedi. Kocam da 'Ne var ki giy' diyor." sorusu şaşkına çevirdi.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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"KAYINVALİDEM BABAM VE AMCAMLA..."

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kayınvalidem evli. Daha önce babamla ve amcamla birlikteymiş. Eşime söyleyeyim mi?" sorusu kelimenin tam anlamıyla akıllara durgunluk verdi.

Ezmeci, şaşkına çeviren soru karşısında, "Bunu söylerseniz çok travmatik ve kötü sonuçlar olabilir. O yüzden sizin söylememeniz daha doğru olur." yanıtını verdi.

"KAYINPEDERİM DON, GECELİK ALMIŞ..."

Gelen bir diğer soruda ise; "Kayınpederim bana don, gecelik almış. 'Eşin bunları sever giy bakalım' dedi. Kocam da 'Ne var ki giy' diyor." sorusuyla şaşkına çevirdi.

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Ezmeci bu soru karşısında ise, "Siz eşinize kayınpederinizle bu yakınlıkta olmak istemediğinizi söyleyebilirsiniz. Kayınpederinize net sınır çizin ve hoşunuza gitmediğinizi net bir şekilde belli edin." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu insanın yaptığı artık suç unsuru olşturduğunu düşünüyorum. Bence gündemde kalmak için kendi kendine başka hesaptan yazıp kafasında kurguladığı şeyleri başkası yazıyor gibi gösteriyor.
Bu bir sır değil dört beş kişinin bildiği şey söyle ortam karışsın biraz
Yönünüzü "KIBLE"den çok batıya dönerseniz olacağı budur....

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