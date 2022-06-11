Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! "Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

"KADIN KÜLODU ÇALIP BANA HEDİYE EDİYOR"

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam her gittiğimiz misafirlikte kadın külotu çalıp bana hediye ediyor. Yeni fark ettik ne yapabiliriz?" sorusu dikkat çekti.

Şaşkına çeviren soruya yanıt veren Ezmeci, "Burada büyük ihtimalle fetişistik bir durumu var. Bu konuyla ilgili psikolojik bir destek alması doğru olacaktır." dedi.