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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! "Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! "Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp..."

11.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye gelen "Kocam her gittiğimiz misafirlikte kadın külotu çalıp bana hediye ediyor. Yeni fark ettik ne yapabiliriz?" sorusu şaşkına çevirdi.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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"KADIN KÜLODU ÇALIP BANA HEDİYE EDİYOR"

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam her gittiğimiz misafirlikte kadın külotu çalıp bana hediye ediyor. Yeni fark ettik ne yapabiliriz?" sorusu dikkat çekti.

Şaşkına çeviren soruya yanıt veren Ezmeci, "Burada büyük ihtimalle fetişistik bir durumu var. Bu konuyla ilgili psikolojik bir destek alması doğru olacaktır." dedi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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