Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim cinsellik sırasında, komşu, sekreter, akraba..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Eşim cinsellik sırasında karakter oyunu istiyor. Komşu, sekreter, akraba, liseli vs..." sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

Ezmeci, gelen soruya, "Bu fantezisel durumlar ilişkiyi canlandırmak için kullanılabilir. Ortak keyiflerinizi cinsellik dışında da mutlaka konuşun." yanıtını verdi.