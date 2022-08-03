MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim cinsellik sırasında, komşu, sekreter, akraba..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim cinsellik sırasında, komşu, sekreter, akraba..."

03.08.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, yakında kendi programıyla ekrana gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam eden Ezmeci, "Eşim cinsellik sırasında karakter oyunu istiyor. Komşu, sekreter, akraba, liseli vs..." sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ekran görüntüsü 2022-08-03 112230

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Eşim cinsellik sırasında karakter oyunu istiyor. Komşu, sekreter, akraba, liseli vs..." sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

Ekran görüntüsü 2022-08-03 110549

Ezmeci, gelen soruya, "Bu fantezisel durumlar ilişkiyi canlandırmak için kullanılabilir. Ortak keyiflerinizi cinsellik dışında da mutlaka konuşun." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

Pelosi Tayvan'a indi! Çin'den ABD'ye tehdit: Aklınızdan dahi geçirmeyin

Pelosi Tayvan'a indi! Çin'den ABD'ye tehdit: Aklınızdan dahi geçirmeyin

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

Süper Lig'in başlamasına günler kala olay iddia! ''Fatih Karagümrük ligden çekilebilir...''

Süper Lig'in başlamasına günler kala olay iddia! ''Fatih Karagümrük ligden çekilebilir...''

Beyni yavaş yavaş çürütüyor! Ömrü kısaltıyor

Beyni yavaş yavaş çürütüyor! Ömrü kısaltıyor

İlginizi Çekebilir

1 metre boyunda! ''Fetiş unsuru muyum yoksa...''

1 metre boyunda! ''Fetiş unsuru muyum yoksa...''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kedi maması aşırmaktan 'bedavaya' lüks içinde yaşamaya...

Kedi maması aşırmaktan 'bedavaya' lüks içinde yaşamaya...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.