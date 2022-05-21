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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara..."

21.05.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye gelen "Kocam cinsel organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara atmış. Şaka için diyor, doğru mu?" sorusu şaşkına çevirdi.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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"CİNSEL ORGANINI PEMBEYE BOYAYIP GÖZ ÇİZMİŞ"

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam cinsel organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara atmış. Şaka için diyor, doğru mu?" sorusu dikkat çekti.

Ezmeci, şaşkına çeviren soru karşısında "Bu güzel bir şaka değil, ayrıca şaka olduğunu asla düşünmüyorum. Bu duruma tepki gösterin ve net duruş sergileyin." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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