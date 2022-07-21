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Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşimi birden fazla erkekle..."

21.07.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, yakında kendi programıyla ekrana gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam eden Ezmeci, "Eşimi birden fazla erkekle aldatıyorum. Bazı alışkanlıklarımdan nasıl vazgeçebilirim?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

"EŞİMİ BİRDEN FAZLA ERKEKLE..."

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Eşimi birden fazla erkekle aldatıyorum. Bazı alışkanlıklarımdan nasıl vazgeçebilirim?" sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

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Ezmeci, gelen soruya "En önemlisi ne kaybedeceğinize odaklanmak. Eşini öğrenirse ya da size yapılsa ne hissedersiniz onu düşünün ve ona göre davranmaya çalışın." yanıtını verdi.

"BEKARETİMİ DİKTİRDİM..."

Bir diğerinde ise, "Bekaretimi diktirdim. Birlikte olduk, mutluyuz, evleneceğiz. Vicdan azabı çekiyorum. Nasıl aşarım bu durumu?" sorusuna yanıt verdi.

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Esra Ezmeci, soru karşısında, "Burada şunu düşünmek lazım, ben her zaman dürüstlüğün iyi olduğunu düşünüyorum ama baştan söylemediyseniz, şimdi söylemeniz ilişkideki tüm dengeleri bozabilir. O yüzden en azından bundan sonra her konuda dürüst olarak ve ilişkinize sadakatli olarak bu konuyu dengeleyebilirsiniz." yanıtını verdi.

"EŞİM KIZ KARDEŞİMİN BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ"

Gelen bir başka soru ise görenleri hayrete düşürdü. "Eşim kardeşimin plajda bikinili fotoğraflarını gizlice çekmiş. Ne yapacağım ben, ne olur cevap verin" sorusuna yanıt veren Ezmeci, takipçisine eşiyle yüzleşmesini önerdi.

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Ezmeci, takipçisinin yardım çağrısına, "Bu durumu mutlaka eşinizle yüzleşin ve sert tepki gösterin. Ne söylerse söylesin, hemen yumuşamayın." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yeter ya. Allah ıslah etsin
bunlar da işi iyice belgesele bağladı:))
ahlak bitmiş inanılır gıbı diil şu yazılanlar

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