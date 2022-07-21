Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşimi birden fazla erkekle..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.
En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Eşimi birden fazla erkekle aldatıyorum. Bazı alışkanlıklarımdan nasıl vazgeçebilirim?" sorusu görenleri şaşkına çevirdi.
Ezmeci, gelen soruya "En önemlisi ne kaybedeceğinize odaklanmak. Eşini öğrenirse ya da size yapılsa ne hissedersiniz onu düşünün ve ona göre davranmaya çalışın." yanıtını verdi.
Bir diğerinde ise, "Bekaretimi diktirdim. Birlikte olduk, mutluyuz, evleneceğiz. Vicdan azabı çekiyorum. Nasıl aşarım bu durumu?" sorusuna yanıt verdi.
Esra Ezmeci, soru karşısında, "Burada şunu düşünmek lazım, ben her zaman dürüstlüğün iyi olduğunu düşünüyorum ama baştan söylemediyseniz, şimdi söylemeniz ilişkideki tüm dengeleri bozabilir. O yüzden en azından bundan sonra her konuda dürüst olarak ve ilişkinize sadakatli olarak bu konuyu dengeleyebilirsiniz." yanıtını verdi.
Gelen bir başka soru ise görenleri hayrete düşürdü. "Eşim kardeşimin plajda bikinili fotoğraflarını gizlice çekmiş. Ne yapacağım ben, ne olur cevap verin" sorusuna yanıt veren Ezmeci, takipçisine eşiyle yüzleşmesini önerdi.
Ezmeci, takipçisinin yardım çağrısına, "Bu durumu mutlaka eşinizle yüzleşin ve sert tepki gösterin. Ne söylerse söylesin, hemen yumuşamayın." yanıtını verdi.
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