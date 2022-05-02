Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

"CİNSEL ORGANI ÇOK FAZLA KÜÇÜK"

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük, bunu söyleyince kabul etmiyor." sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

"ERKEK İÇİN ZOR BİR DURUM"

"Bu bir erkek için zor bir durum olabilir. O yüzden farklı yöntemlerle de ilişkinizi ikiniz için daha keyifli hale getirebilirsiniz. Bunun için cinsel terapiste başvurabilirsiniz. Ama devamlı yüzüne vurmayın, kırıcı bir durum olabilir." yanıtı veren Ezmeci, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.