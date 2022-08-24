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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Günde 20 defa ilişki yaşıyorum ama bir türlü..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Günde 20 defa ilişki yaşıyorum ama bir türlü..."

24.08.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, yakında kendi programıyla ekrana gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam eden Ezmeci, "Artık günde 20 defa ilişki yaşıyorum. Ama bir türlü tatmin olamıyorum. Çare nedir?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor. En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Annem Nijeryalı adamla babamı aldattı. Babam bilmiyor. Temizlikçi diye zenci adamı eve alıyor..." sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

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"GEREKİRSE BABANIZA SÖYLEYECEĞİNİZİ BELİRTİN"

Ezmeci, gelen soruya, "Siz annenize bu durumdan çok rahatsız olduğunuzu ve bu durumun sonunda neler olabileceğini anlatın. Gerekirse, devam ederse babanıza söyleyeceğinizi belirtin." yanıtını verdi.

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"GÜNDE 20 DEFA İLİŞKİ YAŞIYORUM"

Gelen bir başka soru, "Artık günde 20 defa ilişki yaşıyorum. Ama bir türlü tatmin olamıyorum. Çare nedir?" oldu. Takipçileri şaşırtan soruya Ezmeci, "Bu cinsel bağımlılık olabilir. Bununla ilgili psikolojik destek alabilirsiniz. Bağlılığın en önemli tedavisi mahrumiyettir." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
manevi yönden eğitimimiz eksik kaldı...
memlekette ne sadist sapıklar varmışda haberimiz yokmuş
eyice bunları olağan hale getirin. istediğiniz zaten bunlar

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