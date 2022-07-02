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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kız kardeşimle kocam..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kız kardeşimle kocam..."

02.07.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, yakında kendi programıyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam eden Ezmeci, "Kız kardeşimle, kocam ilişki yaşamışlar. Bana yeni söyledi. Hamileyim diyor. Affet dediler." sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kız kardeşimle, kocam ilişki yaşamışlar. Bana yeni söyledi. Hamileyim diyor. Affet dediler." sorusuna yanıt verdi.

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Esra Ezmeci, "Bazı şeyler hemen affedilecek şeyler değillerdir. Burada en önemli karar sizin. İkisine de bir daha güvenmeniz zor olacaktır. Bir süre ikisinden de uzak kalmak en doğrusu olabilir." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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