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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam değişik hareketler yapıyor! 3 saniyede bitiyor"

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam değişik hareketler yapıyor! 3 saniyede bitiyor"

16.04.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, "Kocam cinsellikte değişik hareketler yapıyor. Zıplıyor, bağırıyor üç saniye sonra bitiyor." sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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En son dün akşam yaptığı soru-cevapta "Kocam cinsellikte değişik hareketler yapıyor. Zıplıyor, bağırıyor üç saniye sonra bitiyor." sorusu dikkat çekti.

Ünlü psikolog soru karşısında, "Belki eşinizde erken boşalma problemi olabilir. O yüzden bununla ilgili uzmana başvurabilirsiniz.

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PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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