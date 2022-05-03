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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla..."

03.05.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, ""Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla konuşarak işini görüyor.""sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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"EVLİ KADINLARLA KONUŞARAK İŞİNİ GÖRÜYOR"

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O hada çok internette evli kadınlarla konuşarak işini görüyor." sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

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"Böyle bir duruma ses çıkarmak gerekir. Çünkü diğer kadınlarla eşinizin konuşması, aranızda cinsellik olmaması normalleşmeye başlayabilir. O yüzden bu durumun kabul edilemez olduğunu belli etmeniz gerekiyor." yanıtı veren Ezmeci, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

"CİNSEL ORGANI ÇOK FAZLA KÜÇÜK"

Bir başka soruda ise; "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük, bunu söyleyince kabul etmiyor." sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

"ERKEK İÇİN ZOR BİR DURUM"

Ezmeci, soru karşısında"Bu bir erkek için zor bir durum olabilir. O yüzden farklı yöntemlerle de ilişkinizi ikiniz için daha keyifli hale getirebilirsiniz. Bunun için cinsel terapiste başvurabilirsiniz. Ama devamlı yüzüne vurmayın, kırıcı bir durum olabilir." dedi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bu kurgu, yalan, ahlaksızlık dolu sorular sorduran kadını yayınlama amacınız nedir hergün hergün
Bu soruları yayınlayıp günahın gizli kalması ilkesini hiç sayıp günahlara ortak olup insanların aklına günah yerleştiriyosunuz . yapmayın. Bu tarz oyunlara alet olmayın. bunların gerçek olduğu bile aşikar değilken.
sapıklıga kulıflar uydurarak alet olmaktan başka birsey değil bu. hiç doğru değil ülke sapıklaşmış

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