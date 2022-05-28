Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru tartışma yarattı! "Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle...."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam ben 8 aylık hamileyken teyzemle ilişki yaşamış. Affettim ama şimdi kardeşimden şüpheleniyorum." sorusu dikkat çekti.

Takipçilerin tepkisini çeken soru karşısında Ezmeci, "Burada güven kırıldıysa her şeyden şüphelenebilir hale gelebilirsiniz. Bu konuda çift terapisi almanız iyi olacaktır." yanıtını verdi.