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Pucca kimdir, nereli? Pucca ismiyle bilinen Pınar Karagöz kaç yaşında?

16.07.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asıl ismi Pınar Karagöz olan ve 'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurdu. Karagöz ile ilgili yaşanan gelişme sonrası hayatı merak konusu oldu. Peki Pucca kimdir, nereli? Pucca ismiyle bilinen Pınar Karagöz kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

'Pucca' ismiyle tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, gözaltına alındığını açıkladı. Pınar Karagöz ile ilgili yaşanan gelişme sonrası sosyal medya kullanıcıları gözaltına alınma nedenini ve Pucca'nın hayatını araştırmaya koyuldu. Peki Pucca kimdir, nereli?

Pucca kimdir?

Pucca ismiyle bilinen fenomen Pınar Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gözaltına alındığını duyurdu. Karagöz, neden gözaltına alındığını ise henüz bilmediğini ifade etti. Gelişme sonrası Pucca'nın hayatı merak ediliyor.
Asıl ismi Pınar Karagöz olan Pucca, 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olan Pucca, üniversiteyi Ankara'da okumuştur.
Daha önce radyo televizyon sinema, sonrasında da gazetecilik bölümü okuyarak iki üniversite bitiren Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı da yapmış olan Pucca, Elele dergisinde de yazmaktadır.
2007 senesinden beri internet bloğunda günlük tutmakta olan Pucca, 2010 yılında Dizüstü Edebiyat tarafından günlüklerini kitap haline çevirmiştir.

Pucca'nın yayınladığı kitaplar

Pucca'nın yayınladığı kitaplar
Şimdi Biz Neyiz? Ay Hadi İnşallah Küçük Aptalın Büyük Dünyası Ve Geri Kalan Her şey Allah Beni Böyle Yaratmış
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Anahtar Kelimeler:
pucca Gözaltı
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