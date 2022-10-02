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Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

02.10.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları'nın 15'inci ayağı Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapıldı.

Nizip Belediyesinin ev sahipliğinde Hancağız Barajı yanında bulunan boş bir arazide oluşturulan alanda gerçekleştirilen organizasyonda 7 kategoride 55 at yarıştı.

Çevre il ve ilçelerden gelen at sahipleri ile jokeyler, yarışmadan önce federasyon heyetine kayıt yaptıktan sonra belli bir süre atlarıyla toprak pistte antrenman gerçekleştirdi. Daha sonra çeşitli kategorilerde yapılan yarışma, yaklaşık 3 saat sürdü. Yarış sırasında vatandaşların heyecanlı olması ve sürekli jokeylere taktik vermesi dikkat çekti.

Yarışmanın sonunda üçlü tayda Abdulhalit Saydaş, dörtlü tayda Abdulbaki Taydaş, destede Muhammet Yıldırım, küçük ortada Şeref Ömeroğlu, büyük ortada Mehmet İnci, başaltıda Cuma Alan, başta ise Beşir Ballıbey birinci sırayı aldı.

Dereceye giren jokey ve at sahiplerine federasyon tarafından kupa verildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sosyal belediyecilik alanında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını, bugün gerçekleştirilen Rahvan At Yarışları'nın da bunlardan birisi olduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti.

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Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı

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