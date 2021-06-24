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Rasim Öztekin neden öldü? Rasim Öztekin kimdir? Ne zaman öldü?

24.06.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Rasim Öztekin, Türkiye için önemli tiyatro oyuncularından biriydi. 62 yaşında hayatına veda eden Rasim Öztekin, ölümü ile tüm sevenlerini yasa boğdu. Seksenler dizisindeki rolü ile 2012 yılından beri Fehmi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy’dan kavuğu teslim almasını ardından kendisi de kavuğu Şevket Çoruh’a teslim etmiştir. Tiyatro camiası için önemli bir yere sahip olan Rasim Öztekin, neden öldü?

Birçok tiyatro oyununa imza atan ve son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi ile beraber oldukça sevilen Rasim Öztekin, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kavuğu aldıktan 3 ay sonra rahatsızlık geçiren Rasim Öztekin, bir süre sahnelere çıkamadı. Bunun ardından ise yaptığı bir konuşmada “En mağdur kavuklu benim.” Diye konuşmuştu.

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Rasim Öztekin kimdir?

Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Galatasaray Lisesi’ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Lisansı Okulu’ndan mezun olan Öztekin, sahne yaşamındaki ilk deneyimini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör olarak sahne alarak yaşamıştır.
Rasim Öztekin, profesyonel tiyatro sanatçılığına, Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda başlamıştır.
Öztekin, Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'a devredilen kavuğun 5. emanetçisi olmuştur. Rasim Öztekin ölümünden önce sahip olduğu kavuğu Şevket Çoruh’a teslim etmiştir.
Öztekin, "Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldım ve bu nedenle en mağdur kavuklu benim" demiştir.
Rasim Öztekin, tiyatroculuğunun da yanında 1992 – 1995 yılları arasında televizyon ekranlarında şov programları da yapmıştır. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikalde yer almıştır.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Rasim Öztekin
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