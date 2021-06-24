Rasim Öztekin neden öldü? Rasim Öztekin kimdir? Ne zaman öldü?

Rasim Öztekin kimdir?

Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Galatasaray Lisesi’ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Lisansı Okulu’ndan mezun olan Öztekin, sahne yaşamındaki ilk deneyimini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör olarak sahne alarak yaşamıştır.

Rasim Öztekin, profesyonel tiyatro sanatçılığına, Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda başlamıştır.

Öztekin, Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'a devredilen kavuğun 5. emanetçisi olmuştur. Rasim Öztekin ölümünden önce sahip olduğu kavuğu Şevket Çoruh’a teslim etmiştir.

Öztekin, "Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldım ve bu nedenle en mağdur kavuklu benim" demiştir.