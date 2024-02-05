Real Madrid derbide 90+3'te yıkıldı... Atletico Madrid 1 puanı kurtarmayı başardı! Ancelotti'nin Arda Güler kararı taraftarın sabrını taşırdı: Fenerbahçe bir şeyler yapmalı!

İspanya La Liga'nın 23. haftasının dikkat çeken mücadelesinde Real Madrid zorlu rakibi Atletico Madrid'i sahasında konuk etti. Heyecan dolu mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken konuk ekibin golü 90+3'ncü dakikada geldi.

Real Madrid'in golünü 20. dakikada Brahim Diaz kaydederken, Atletico Madrid'de beraberliği getiren golü ise 90+3'te Marcos Llorente kaydetti. Bu sonuçla birlikte Real Madrid 58 puana ulaşırken, Atletico Madrid 47 yükselmiş oldu.

ARDA GÜLER YİNE KULÜBEDE

Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

"FENERBAHÇE BİR ŞEYLER YAPMALI"

Arda Güler'in bu mücadelede de süre alamaması tepkilere neden olurken, bazı taraftarlar Fenerbahçe'nin devreye girmesi gerektiğini yazdı.

