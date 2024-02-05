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  4. Real Madrid derbide 90+3'te yıkıldı... Atletico Madrid 1 puanı kurtarmayı başardı! Ancelotti'nin Arda Güler kararı taraftarın sabrını taşırdı: Fenerbahçe bir şeyler yapmalı!

Real Madrid derbide 90+3'te yıkıldı... Atletico Madrid 1 puanı kurtarmayı başardı! Ancelotti'nin Arda Güler kararı taraftarın sabrını taşırdı: Fenerbahçe bir şeyler yapmalı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2024 09:28 | Son Güncelleme:
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La Liga'nın 23'ncü hafta mücadelesinde Atletico Madrid karşısında 90+3'te kalesinde gördüğü golle mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Real Madrid'de Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken teknik direktör Ancelotti futbolseverlerden tepki aldı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'nın 23. haftasının dikkat çeken mücadelesinde Real Madrid zorlu rakibi Atletico Madrid'i sahasında konuk etti. Heyecan dolu mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken konuk ekibin golü 90+3'ncü dakikada geldi.

Real Madrid'in golünü 20. dakikada Brahim Diaz kaydederken, Atletico Madrid'de beraberliği getiren golü ise 90+3'te Marcos Llorente kaydetti. Bu sonuçla birlikte Real Madrid 58 puana ulaşırken, Atletico Madrid 47 yükselmiş oldu.

ARDA GÜLER YİNE KULÜBEDE

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Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

"FENERBAHÇE BİR ŞEYLER YAPMALI"

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Arda Güler'in bu mücadelede de süre alamaması tepkilere neden olurken, bazı taraftarlar Fenerbahçe'nin devreye girmesi gerektiğini yazdı.

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La Liga Arda Güler son dakika fenerbahçe real madrid erden
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