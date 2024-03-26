Real Madrid yönetiminden Arda Güler'e sert uyarı!

İspanyol medyasında yer alan haberde; Arda Güler, boş zamanlarındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle Real Madrid yönetimince uyarıldı.
"Kulüpteki bazı profesyonellerin dikkatini, Arda Güler'in boş zamanlarıyla ilgili disiplinsiz davranışları çekmiş ve antrenör ekibi bundan pek hoşlanmamıştı. Valdebebas'takiler, Arda'nın bu davranışlarını kendisine fazla süre vermeyen Carlo Ancelotti'ye karşı bir isyan hareketi olarak yaptığını anladılar. Ülkesinde bir yıldızdı ama burada çok az süre alması onu depresyona soktu.
Teknik direktör Ancelotti de Arda'nın bu tavırlarından rahatsızlık duyduğu öğrenilirken yıldız oyuncu bu olaylardan sonra uyarıldı.
O günden beri oyun kurucu antrenmanlardaki teknik detaylarıyla her zamanki gibi herkesi memnun etmekle kalmıyor, özellikle de dar alanlarda sadece kendisinin hayal edebileceği pasları görüyor.
Arda Güler şimdi özellikle görevine odaklanmış, bir yedek olarak durumunu tersine çevirmek için motive olmuş durumda. Şimdi oyuna girerken gülümsüyor ve mutlu."