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Real Madrid yönetiminden Arda Güler'e sert uyarı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.03.2024 21:04
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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol kulübü Arda Güler'i saha dışındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle uyardığı ifade edildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanyol medyasında yer alan haberde; Arda Güler, boş zamanlarındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle Real Madrid yönetimince uyarıldı.

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"AZ SÜRE ALMASI DEPRESYONA SOKTU"

"AZ SÜRE ALMASI DEPRESYONA SOKTU"

"Kulüpteki bazı profesyonellerin dikkatini, Arda Güler'in boş zamanlarıyla ilgili disiplinsiz davranışları çekmiş ve antrenör ekibi bundan pek hoşlanmamıştı. Valdebebas'takiler, Arda'nın bu davranışlarını kendisine fazla süre vermeyen Carlo Ancelotti'ye karşı bir isyan hareketi olarak yaptığını anladılar. Ülkesinde bir yıldızdı ama burada çok az süre alması onu depresyona soktu.

"ANCELOTTI RAHATSIZ OLDU, ARDA UYARILDI" 

"ANCELOTTI RAHATSIZ OLDU, ARDA UYARILDI" 

Teknik direktör Ancelotti de Arda'nın bu tavırlarından rahatsızlık duyduğu öğrenilirken yıldız oyuncu bu olaylardan sonra uyarıldı.

"SARSILDI VE OLUMLU TEPKİ VERDİ" 

"SARSILDI VE OLUMLU TEPKİ VERDİ" 

O günden beri oyun kurucu antrenmanlardaki teknik detaylarıyla her zamanki gibi herkesi memnun etmekle kalmıyor, özellikle de dar alanlarda sadece kendisinin hayal edebileceği pasları görüyor.

"ŞİMDİ GÜLÜMSÜYOR VE MUTLU" 

"ŞİMDİ GÜLÜMSÜYOR VE MUTLU" 

Arda Güler şimdi özellikle görevine odaklanmış, bir yedek olarak durumunu tersine çevirmek için motive olmuş durumda. Şimdi oyuna girerken gülümsüyor ve mutlu."

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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